"Маша и Медведь" появились в парке Навашинского района Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

"Маша и Медведь" появились в городском парке Навашина. Благоустройство общественного пространства прошло в по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Здесь заасфальтировали пешеходные дорожки, обустроили зоны для тихого отдыха, установив скамьи и вымостив площадки брусчаткой.

В парке появилась смотровая площадка с видом на озеро Зеленое, установлены малые архитектурные формы и сказочные фигуры героев мультфильма "Маша и Медведь", а также фигуры топиари, скейт-площадка и качели. Кроме того, модернизировали уличное освещение и озеленили территорию. Стоимость работ составила 12,9 млн рублей.

"Благодаря благоустройству в парке теперь можно не только совершать пешие прогулки, но и заниматься скандинавской ходьбой, бегать, кататься на велосипедах, самокатах и скейтбордах. Получилось уютное пространство, где могут приятно провести время жители всех возрастов. Преображение территории продолжится", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никитин отметил, что в Нижегородской области в этом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" (в соответствии с указом президента Владимира Путина) благоустраиваются 129 общественных пространств и 125 дворов.