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Политика

Маргарита Банникова назначена замминистра образования Нижегородской области

27 октября 2020 10:11  [155] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Маргарита Банникова назначена заместителем министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в минобре. 

Согласно информации, Маргарита Банникова работает в новой должности с прошлого четверга, 22 октября 2020 года.

Ранее она была директором школы № 79 имени Н.А. Зайцева в Нижнем Новгороде.

СПРАВКА:

Маргарита Банникова родилась 9 декабря 1969 года в Горьком. В 1992 году окончила Арзамасский педагогический институт им А.Гайдара, в 2011 году –РАНХиГС при Президенте РФ (факультет государственно-муниципальное управление специальность  - региональное управление), в 2013 году –РАНХиГС при Президенте РФ  (магистратура по  специальности  - маркетинг). В 2013 году окончила курсы по Президентской программе переподготовки управленческих кадров в ВШЭ по теме "Инновации в корпорациях".

Трудовую деятельность начала в 1990 году учителем математики, затем заместителем директора и директором средней школы № 257 с. Фокино. С 1997 по 1999 годы работала заместителем директора Нижегородской лингвистической гимназии и специалистом в управлении образования администрации Московского района. С 1999 года работала в управлении образования и молодежной политики Сормовского района, далее в средней общеобразовательной школе № 79.

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