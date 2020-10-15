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Бизнес

Разработчики из 32 городов России участвовали в онлайн-хакатоне банка "Открытие"

27 октября 2020 12:56  [1] Бизнес

Разработчики из 32 городов России участвовали в онлайн-хакатоне от от Открытие.Digital. Об этом сообщает пресс-служба банка "Открытие".

Онлайн-хакатон прошел 23-25 октября 2020 года. Свои заявки на участие в нем подали 545 молодых разработчиков, дизайнеров и продакт-менеджеров.

За 40 часов 37 команд разработали и презентовали свои проекты по трем трекам: "Чат-бот для быстрого поиска ответов на вопросы", "Система для распознавания показаний счетчиков" и "Баг-трекер с элементами игровой механики".

Призовой фонд в 600 тысяч рублей разделили между собой три команды-победителя, которые представили рабочие решения: "Артем пригласил", PPnP.me и "Багстер".

При создании чат-бота для быстрого поиска ответов в базе знаний победившая команда "Артем пригласил" предложила использовать веб-сервис, который предоставляет REST API и позволяет интегрироваться с любыми веб-приложениями, а также легко обучается и масштабируется без перезапуска системы.

Команда PPnP.me представила прототип системы распознавания показаний счетчиков по фото, использующий компьютерное зрение в сочетании с Data Science и геймификацией. Предложенное решение при успешном развитии поможет пользователям дистанционных банковских каналов легко и быстро оплачивать счета за воду и электричество, не тратя усилия на ввод показаний вручную, а также научит их разумному потреблению и экономии.

Для создания баг-трекера для beta-тестирования команда "Багстер" предложила использовать игровые RPG- и социальные механики с персонализацией и системой поощрений для пользователей. Команда профессионально и щепетильно отнеслась к разработке пользовательского интерфейса, что немаловажно для систем с большой аудиторией.

"Мы впервые провели хакатон в условиях полного дистанцирования, когда даже внутренние организационные встречи проходили онлайн. Мы понимали, с какими трудностями могут столкнуться наши участники. Но, несмотря на наши опасения, онлайн-формат никак не сказался на качестве представленных решений. Мы собрали действительно сильных ребят, которые смогли за такой короткий срок с нуля разработать уникальные продукты, практически готовые к запуску", - сказал вице-президент, директор департамента Digital банка "Открытие" Александр Пятигорский.

Самым популярным треком на хакатоне оказался "Баг-трекер с элементами игровой механики" - по нему команды представили 12 решений. "Мы часто участвуем в хакатонах, но в этот раз было особенно интересно, мы давно так не выкладывались", - пояснил капитан команды "Багстер", победившей в этом треке.

Помимо хакатона, Открытие.Digital проводит митапы для всех, кому интересен мир digital и IT. Следующий митап "Путь продакта" состоится 12 ноября. На встрече с докладами выступят специалисты из Открытие.Digital, Яндекс-Практикум и AliExpress Россия.

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