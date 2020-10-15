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Общество

Главврач диагностического центра Юрий Тарасов призывает нижегородцев беречь себя и медиков от COVID-19

27 октября 2020 13:51  [100] Общество

Главный врача Диагностического центра Юрий Тарасов обратился к жителям региона с просьбой соблюдать эпидемиологические требования, уберегая тем самым себя и медиков от заражения коронавирусом.

"Среди нас, медицинских работников, к сожалению, есть безвозвратные потери. Мы снимаем шляпы перед нашими коллегами, которые ушли в мир иной, я преклоняюсь перед докторами, которые работают сегодня в ковидных госпиталях. И работают, буквально на износ", - сказал в своем видеообращении Юрий Тарасов.

"Поэтому очень важно, чтобы наши пациенты повысили статус медицинского работника, как одного из немногих, кто может в сложившейся ситуации качественно и своевременно оказать медицинскую помощь", - просит главврач.

"Подумаете, в том числе и о нас, и нашей безопасности. Соблюдением эпидемиологических требований вы спасаете нас, но, в первую очередь, себя", - подытожил он.

 

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