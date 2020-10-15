Депутаты думы Дзержинска рассмотрят в рабочем порядке 20 проектов Политика

Депутаты думы Дзержинска рассмотрят в рабочем порядке 20 проектов Фото: с сайта думы Дзержинка

Депутаты думы Дзержинска рассмотрят в рабочем порядке 20 проектов. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

Решение о таком режиме работы в октябре вызвано необходимостью принятия мер по нераспространению коронавирусной инфекции.

Все проекты прошли предварительное обсуждение на комитетах Думы в очном режиме.

До 29 октября в подписных листах депутаты выразят своё мнение "За", "Против" или "Воздержался" по следующим проектам решений:

1. Об исполнении городского бюджета за 2019 год.

2. О внесении изменений в бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

3. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Дзержинске.

4. О базовой ставке арендной платы на 2021 год.

5. О согласовании передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование (УМВД РФ по Дзержинску, гаражи, ул.Октябрьская, д.27, ул.Маяковского, д.2А).

6. О согласовании передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование (ФКУ "Уголовно-исполнительная инспекция ГУ Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области", встроенное помещение, ул. Ватутина, д. 11/7).

7. О внесении изменений в структуру администрации города.

8. О протесте прокурора (на Положение о муниципальном земельном контроле).

9. О внесении изменений в правовые акты городской Думы.

10. О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городской Думы).

11. Об отдельных вопросах организации деятельности городской Думы при введении на территории Нижегородской области режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации и о внесении изменений в отдельные правовые акты Думы.

12. О внесении изменений в состав комиссий городского округа.

13. О внесении изменений в Положение о предоставлении сведений о доходах.

14. О внесении изменений в Положение о статусе главы города.

15. О внесении изменений в Положение о статусе депутата городской Думы.

16. О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Дзержинска.

17. О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Дзержинска.

18. О назначении членов комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы Дзержинска.

19. О внесении изменений в состав комитетов городской Думы седьмого созыва.

20. О внесении изменений в План работы городской Думы на второе полугодие 2020 года.