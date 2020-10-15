Около 1,3 млрд рублей планируется потратить в 2021 году на развитие нижегородского лесного хозяйства

Около 1,3 млрд рублей планируется потратить в 2021 году на развитие нижегородского лесного хозяйства.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области, информацию о финансировании мероприятий, направленных на госпрограммы сохранения леса, озвучил директор профильного департамента Роман Воробьев на заседании комитета ЗС НО по агропромышленному комплексу.

Роман Воробьев сообщил, что в 2021 году продолжит действовать государственная программа "Развитие лесного хозяйства Нижегородской области" с объемом финансирования в 686,8 млн рублей, из которых 464,8 млн рублей – это средства федерального бюджета (из них 35,2 млн рублей будет направлено на приобретение лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования), и 221,99 млн рублей – средства областного бюджета.

Также будет действовать программа "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" с объемом финансирования в 607,2 млн рублей, в том числе за счет средств федерации в 464,8 млн рублей.

Федеральное финансирование в 2021 году планируется, в частности, распределить на обеспечение охраны лесов от пожаров (30,1 млн рублей - противопожарная пропаганда, организация авиационного патрулирования лесов и тушение лесных пожаров); мероприятия по защите леса и рубкам ухода в молодняках (0,7 млн рублей); учет лесов (13,8 млн рублей).

Областное финансирование по этой программе в 2021 году в объеме 142,4 млн рублей будет предназначено для содержания сотрудников лесопожарных станций, закупку спецодежды сотрудникам лесопожарных станций и обеспечение ГСМ и запчастями.

"Важно отметить, что в 2020 году во время пожароопасного сезона на территории региона не произошло ни одного серьезного пожара. Это значит, что все ответственные службы сработали профессионально и слаженно. Уверен, что в будущем году эффективная работа по развитию лесного хозяйства Нижегородской области будет продолжена", - сказал председатель комитета по АПК Игорь Тюрин.