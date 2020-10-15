НКО получит помещение в Московском районе для помощи детям с инвалидностью Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты комиссии по имуществу и земельным отношениям думы Нижнего Новгорода поддержали передачу помещения в Московском районе нижегородской некоммерческой региональной общественной организации (НКО) поддержки детей и молодежи "Верас". Об этом сообщает корреспондент по итогам заседания 27 октября 2020 года.

Речь идет о нежилом помещении площадью 60,7 кв. м. в доме №13 по улице Куйбышева. Оно предоставляется НКО в безвозмездное пользования.

Помещение планируется использовать для организации системной помощи детям с инвалидностью и социальной интеграции молодых людей с ментальными нарушениями.

"Плата за имущество в городскую казну не предусмотрена, но содержание и ремонт будут за счет пользователя", - пояснил председатель комиссии Кирилл Лазорин.

Решение будет принято на заседании Гордумы 28 октября.