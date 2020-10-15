Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
27 октября 2020 15:21  [28] "Теплоэнерго" получило паспорт готовности к отопительному периоду
27 октября 2020 15:15  [5] Александр Бондаренко, 34 года возглавлявший детскую школу искусств №7, скончался на 73 году жизни
27 октября 2020 14:59  [44] НКО получит помещение в Московском районе для помощи детям с инвалидностью
27 октября 2020 14:11  [100] Нижегородцы услышат звук сирен 27-30 октября
27 октября 2020 13:51  [149] Главврач диагностического центра Юрий Тарасов призывает нижегородцев беречь себя и медиков от COVID-19
27 октября 2020 13:22  [53102] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Дополнено 27 октября)
27 октября 2020 13:17  [136] Транспортные ограничения вслед за Алексеевской введут на Окском съезде
27 октября 2020 13:04  [126] Жители Стригино Автозаводского района пожаловались на навалы мусора
27 октября 2020 12:33  [180] Количество рейсовых автобусов сократилось в Выксе
27 октября 2020 12:28  [342] Коронавирус за сутки подтвердился у 144 жителей Нижнего Новгорода
Общество

НКО получит помещение в Московском районе для помощи детям с инвалидностью

27 октября 2020 14:59  [44] Общество

Фото: с сайта google.maps

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты комиссии по имуществу и земельным отношениям думы Нижнего Новгорода поддержали передачу помещения в Московском районе нижегородской некоммерческой региональной общественной организации (НКО) поддержки детей и молодежи "Верас". Об этом сообщает корреспондент по итогам заседания 27 октября 2020 года.

Речь идет о нежилом помещении площадью 60,7 кв. м. в доме №13 по улице Куйбышева. Оно предоставляется НКО в безвозмездное пользования.

Помещение планируется использовать для организации системной помощи детям с инвалидностью и социальной интеграции молодых людей с ментальными нарушениями.

"Плата за имущество в городскую казну не предусмотрена, но содержание и ремонт будут за счет пользователя", - пояснил председатель комиссии Кирилл Лазорин.

Решение будет принято на заседании Гордумы 28 октября.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph