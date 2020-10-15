Александр Бондаренко, 34 года возглавлявший детскую школу искусств №7, скончался на 73 году жизни Общество

Александр Бондаренко, 34 года возглавлявший детскую школу искусств №7, скончался на 73 году жизни Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Александр Александрович Бондаренко, 34 года возглавлявший Детскую школу искусств №7 Нижнего Новгорода, скончался н 73 году жизни. Об этом сообщили в городском департаменте культуры.

Александр Бондаренко родился 8 июня 1947 года в Магнитогорске Челябинской области. За время работы в качестве директора школы искусств проявил себя инициативным, знающим своё дело руководителем. Так, за первые четыре года работы построил и ввёл в эксплуатацию новое отдельное двухэтажное здание школы, сохранив при этом старое.

В 1990 году музыкальная школа, по его инициативе, была реорганизована в детскую школу искусств. Контингент учащихся вырос вдвое - до 590 человек. Было открыто новое перспективное хореографическое отделение, наряду с которым успешно развиваются все направления инструментального искусства, оркестр народных инструментов, семь хоров, специализации по композиции и вокалу.

В настоящее время школа занимает одно из ведущих мест в городе по результатам работы. Более 200 учащихся ежегодно становятся лауреатами областных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, обеспечивая поступление выпускников на все отделения Нижегородского музыкального колледжа. В 2020 году число учащихся увеличилось до 690 человек.

Александр Александрович лично воспитал более 160 учащихся, из которых 17 человек продолжили своё образование в музыкальном училище и трое - в консерватории.

За заслуги в деле обучения и воспитания учащихся, за активную общественную деятельность Александр Бондаренко неоднократно награжден Почетными грамотами и благодарственными письмами администрации города Нижнего Новгорода, министерства культуры РФ, в 2003 году ему было присвоено почётное звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации".