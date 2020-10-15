"Теплоэнерго" получило паспорт готовности к отопительному периоду Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин проверил работу АО "Теплоэнерго" в условиях пандемии и вручил генеральному директору предприятия Илье Халтурину паспорт готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Для чего нужен паспорт готовности

Полученный документ подтверждает, что все проверки пройдены, и оборудование готово к максимальным зимним нагрузкам.

В связи с пандемией теплоэнергетики уделяют особое внимание мерам максимального ограничения контактов между сотрудниками.

"Мы доставляем оперативный персонал – работников котельных - корпоративным транспортом от дома до места работы и обратно. Максимально сократили приемку-сдачу смен. Разделили местонахождение ремонтного и оперативного персонала – людей, которые днем и ночью находятся на своих рабочих местах, обеспечивая бесперебойную подачу тепла жителям города", - подчеркнул Илья Халтурин.

Илья Халтурин добавил, что технические возможности сейчас позволяют связаться из информационного центра не только с любым сотрудником на его стационарном рабочем месте, но и с каждой ремонтной бригадой.

"Сейчас у бригад имеется в распоряжении планшетный компьютер, который позволяет не только быть всегда на связи, но и обеспечивать получение и передачу технической и производственной информации", - отметил генеральный директор АО "Теплоэнерго".

"Важно, что руководство компании в этих сложных условиях думает о своем персонале. Об этом свидетельствует и информационный центр, и обеспечение всего персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты, и другие принятые меры. Именно так должно подходить к этому вопросу ответственное предприятие жизнеобеспечения. Сегодня от здоровья и трудоспособности оперативного и ремонтного персонала зависит тепло в наших домах", - заявил Дмитрий Сивохин.

Он также добавил, что несмотря на позднее завершение предыдущего отопительного сезона и сокращенные сроки ремонтной программы из-за пандемии, предприятие в полном объеме справилось с заменой сетей.

В этом году будет заменено более 100 км сетей. Также сформирована программа ремонта на 2021 год.

Илья Халтурин сообщил, что плановая работа по обновлению теплосетевого комплекса находится в завершающей стадии, в отопительный период остались работы по строительству сетей для подключения новых потребителей, что не связано с ограничениями в подаче тепла и горячей воды.