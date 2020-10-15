Нижегородские заключенные будут собирать мусорные контейнеры Общество

Фото: ГУФСИН России по Нижегородской области

Заключенные из колонии № 16 Лысковского района изготовят мусорные контейнеры, а также соберут контейнерные площадки к ним. Об этом сообщается на сайте ГУФСИН России по Нижегородской области.

Ранее были организованы выставки-ярмарки, на которых была представлена продукция исправительных учреждений. По итогам заключены контракты на изготовление контейнерных площадок и контейнеров для твердых коммунальных отходов (ТКО) в 12 районов области.

Благодаря активной производственной деятельности в колонии № 16 будут созданы новые рабочие места.