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Бизнес

Росатом, Ростех и РЖД заинтересовались "Квантовой долиной" в Нижегородской области

27 октября 2020 16:35  [88] Бизнес

Фото: staff-online.ru

ГК "Росатом", ГК "Ростех", ОАО "РЖД" и ПАО "Сбербанк" выразили заинтересованность в создании инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина" в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Возможность создания "Квантовой долины" на территории Нижегородской области сейчас рассматривает Минэкономразвития РФ.

"Для региона создание такого центра станет серьезным шагом в развитии научно-технологической экосистемы. В "Квантовой долине" будут работать лаборатории, инженерные и рабочие площадки, оснащенные современным оборудованием для исследований и прототипирования. Некоторое оборудование станет общедоступным, что позволит даже небольшим стартапам работать с самыми современными дорогостоящими технологиями", - рассказал губернатор Нижегородской области.

Глеб Никитин добавил, что инициатором создания "Квантовой долины" стал ННГУ им. Н.И. Лобачевского, а свою заинтересованность в проекте высказали и другие ведущие региональные вузы: НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет и Приволжский медицинский университет.

Участие вузов даст будущим возможность привлекать высококвалифицированные кадры, повышая, таким образом, уровень коммерциализации научных разработок.

"Мы видим серьезную заинтересованность со стороны коммерческих структур и госкомпаний, например, Сбербанка, Росатома, Ростеха и РЖД", - пояснил глава региона.

В случае, если Минэкономразвития одобрит заявку Нижегородской области на создание "Квантовой долины", то в 2021 году начнутся работы по подготовке проектно-сметной документации.

Планируется, что центр будет работать по пяти направлениям: инновационные производства, компоненты и материалы; интеллектуальные транспортные системы; высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение; передовые цифровые (включая квантовые) технологии; экология и ликвидация накопленного экологического ущерба.

В зависимости от направления работы, площадки расположатся в разных частях Нижнего Новгорода на общей площади порядка 140 тысяч кв. м.

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