Нижегородское минэкологии принимает участие в "Экологическом форсайте" в Саратове Общество

Представители министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области принимают участие во втором Всероссийском научно-общественном форуме "Экологический форсайт", который проходит в Саратове 26-28 октября.

В рамках форума обсуждаются актуальные проблемы экологии, планируются конкурсы для молодых исследователей, круглый стол для студенческой молодежи, а также панельные сессии с ведущими учеными, учителями экологии и общественными деятелями.

Для участия в форуме зарегистрировались более 200 участников.

Своими впечатлениями уже поделилась присутствующая на форуме начальник сектора экологического просвещения регионального минэкологии Александра Седуль.

"Форум "Экологический форсайт" - прекрасная возможность для неравнодушных к вопросам охраны окружающей среды взглянуть на экологические проблемы под другим углом. И, независимо от того, в каких городах организуются подобные площадки, министерство экологии региона всегда поддерживает такие мероприятия и готово в них поучаствовать. Ведь это прекрасная возможность обменяться опытом с коллегами и почерпнуть что-то новое", - говорит Александра Седуль.

"Такие мероприятия как "Экологический форсайт" хорошее подспорье для реализации национального проекта "Экология", - добавила она.