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Бизнес

"ГазЭнергоСтрой" просит Счетную Палату пересмотреть отчет по ликвидации свалок в Дзержинске

27 октября 2020 18:08  [73] Бизнес

Президент Корпорации "ГазЭнергоСтрой" Сергей Чернин обратился к председателю Счетной Палаты РФ Алексею Кудрину с просьбой повторно изучить результаты проверки.

Сегодня контрольное ведомство опубликовало информацию о том, что выявило ряд недоработок в ликвидации свалки промышленных отходов "Черная дыра", полигона ТБО "Игумново" и шламонакопителя "Белое море" на территории Дзержинска.

Сергей Чернин обратился к Алексею Кудрину с просьбой пересмотреть результаты проверки, поскольку у корпорации "есть аргументированная позиция, основанная на проведенных исследованиях и успешно завершенных работах по ликвидации шламонакопителя "Белое море" и полигона ТБО "Игумново".

"Все мероприятия по ликвидации объектов накопленного экологического вреда проводятся в пределах твердой цены контракта по утвержденной смете", - говорится в письме главы "ГазЭнергоСтроя".

Сергей Чернин рассказал, что в отношении "ГазЭнергоСтроя", как подрядчика ликвидации объектов экологического ущерба в Дзержинске, с августа 2020 года правоохранительные органы проводят проверки, но пока никаких претензий от них не поступало.

"Особенно хочется выделить в качестве примера следующее, что легко проверяется. В приложении 6 к Отчету (https://ach.gov.ru/upload/iblock/5a3/5a3069b46e4bdd34510d0416d1fa9862.pdf) указана в качестве обоснования завышения стоимости Мембраны письмо конкурирующий с нами организации ЗАО "Техполимер" от 12.02.2020 №457, в котором указал, что данный материал по сути задним числом стоил бы 300 рублей за 1 кв.м. Хотя в декабре 2018 года этот же производитель нам предлагал продать этот же материал по цене 684 рубля за 1 кв. м.", - поясняет Сергей Чернин.

"При этом, применённые нами собственные технические решения в комплексе на объектах "Игумново" и "Белое море" даже с учетом объемов и специфики размещенных на этих объектах отходов, позволили снизить среднюю стоимость проведенных мероприятий до 36 млн рублей за 1 га рекультивируемого объекта, что значительно ниже средних по стране показателей", - добавляет он.

"Исходя из вышесказанного, считаем, что у Счетной палаты есть все основания для пересмотра выводов по итогам проверки", - говорится в обращении президента Корпорации "ГазЭнергоСтрой".

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