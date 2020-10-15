Разрушенные после благоустройства "Красной горки" элементы сквера восстановят за три недели Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил за три недели восстановить разрушенные части сквера "Красная горка", благоустройство которого завершилось в сентябре этого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"После открытия территории "Красной горки" жители улицы Усилова обратились ко мне в социальных сетях, рассказывая, что в процессе эксплуатации был обнаружен ряд недоработок. Защитные ограждения на футбольном корте не выдержали силы удара мяча, часть покрытия горки пришло в негодность из-за повышенной влажности, урны имеют недостаточный объём. В связи с этим подрядчику было дано поручение в ближайшее время, с учётом погодных условий, устранить все замечания местных жителей по благоустройству "Красной горки", - сказал Юрий Шалабаев.

Повреждения подрядчику поручено исправить в течение трёх недель. "В течение недели будут устранены гарантийные замечания по креплению лавочек, углов наклона детских горок и покрытия горки. За две-три недели произведём дополнительные работы: усилим ограждения спорт-площадки, закупим урны большего объема и, дополнительно, резиновое покрытие для спорт-площадки, также установим два пандуса и перила", - приводит пресс-служба слова коммерческого директора компании-подрядчика Арута Урфаляна.