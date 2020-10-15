Центр единоборств открылся на стадионе "Нижний Новгород" Спорт

Фото: пресс-служба правительства региона

Центр единоборств открылся на стадионе "Нижний Новгород" 27 октября. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Проект реализован в рамках концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. Одной из главных задач для нас остается эффективное использование спортивных объектов, построенных к чемпионату. В новом центре смогут заниматься и юные жители Нижнего Новгорода, и взрослые. Появление подобных баз для подготовки к соревнованиям повышает конкурентоспособность нижегородского спорта на всероссийской и международной арене", - рассказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области пояснил, что открытие центра единоборств – одно из мероприятий первого этапа адаптации спортивных объектов чемпионата.

"На втором этапе на стадионе "Нижний Новгород" планируется разместить региональные федерации настольного тенниса и шахмат", - добавил он.

Руководителем центра назначен президент региональной федерации тайского бокса Максим Виноградов, у которого есть опыт руководства спортивными учреждениями и организации тренировочного процесса детей и взрослых. Заместителем руководителя станет мастер спорта России по боксу Евгений Пономарев, также имеющий опыт работы на руководящих должностях. Кроме того, он являлся преподавателем искусства бокса в Академии бокса Флойда Мейвезера в Москве.

Центр единоборств станет общей площадкой как для занятий олимпийскими видами спорта (боксом, дзюдо, греко-римской борьбой), так и для неолимпийских (тайским боксом, армейским рукопашным боем, самбо). Все залы будут иметь учебно-тренировочное назначение. Кроме того, для спортсменов на стадионе действуют кардиозона и тренажерный зал.

Создание центра единоборств соответствует задачам федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Проект предусматривает развитие инфраструктуры и обеспечение доступности спортивных объектов.

В рабочем режиме центр единоборств начнет функционировать с 1 ноября 2020 года.