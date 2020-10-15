Восемь дорог отремонтировано в Дзержинске благодаря нацпроекту Общество

Восемь дорог отремонтировано в Дзержинске благодаря нацпроекту в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Национальный проект имеет огромное значение для развития дорожной инфраструктуры. Правительство Нижегородской области активно взаимодействует с федеральным правительством для того, чтобы получать дополнительное финансирование. Наша задача - ремонтировать как можно больше дорог в регионе", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, в этом году на ремонт городских дорог в Дзержинске по нацпроекту направлено более 150 млн рублей.

Как сообщил глава Дзержинска Иван Носков, в прошлом году по национальному проекту в городе было отремонтировано пять дорог. В 2020-м объем дорожных работ увеличился. Подрядчик выполнил свои обязательства в срок.

В настоящее время администрация города уже формирует конкурсную документацию на ремонт по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году.

Региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах страны, в том числе в Нижегородской области стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.