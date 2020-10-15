Незаконная схема предоставления участков выявлена в Балахне Общество

Незаконная схема предоставления земельных участков выявлена в Балахне. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 28 октября 2020 года.

В ходе проверки установлено, что ранее администрация изъяла из частной собственности землю стоимостью около 4 млн рублей для целей благоустройства и озеленения.

Взамен изъятого участка, на основании соглашения администрацией, собственнику предоставлен участок с кадастровой стоимостью более 15 млн рублей.

Согласно положениям Земельного кодекса РФ благоустройство и озеленение территории основаниями для изъятия земельных участков не являются, изъятие рассматривается как исключительный случай.

По фактам выявленных нарушений материалы проверки прокуратурой направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

На данный момент расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).