Незаконная схема предоставления участков выявлена в Балахне

Незаконная схема предоставления земельных участков выявлена в Балахне. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 28 октября 2020 года.
В ходе проверки установлено, что ранее администрация изъяла из частной собственности землю стоимостью около 4 млн рублей для целей благоустройства и озеленения.
Взамен изъятого участка, на основании соглашения администрацией, собственнику предоставлен участок с кадастровой стоимостью более 15 млн рублей.
Согласно положениям Земельного кодекса РФ благоустройство и озеленение территории основаниями для изъятия земельных участков не являются, изъятие рассматривается как исключительный случай.
По фактам выявленных нарушений материалы проверки прокуратурой направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
На данный момент расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
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