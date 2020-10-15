Банду вымогателей задержали в центре Нижнего Новгорода Происшествия

Банду вымогателей задержали в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Следователями установлено, что в начале октября группа людей – двое мужчин и одна женщина, находясь у одного из домов по ул. Горького областного центра, под угрозой применения насилия, незаконно требовали у нижегородца денежные средства в сумме 1 млн 250 тысяч рублей за урегулирование конфликтной ситуации. Со слов потерпевшего, он перевел 800 тысяч рублей за поставку ему пиломатериалов. В указанный срок оплаченный стройматериал не поступил.

Потерпевший пытался узнать о ситуации по телефону, но женщина неожиданно ему сообщила, что в отношении него якобы возбуждено уголовное дело. А за решение возникшей ситуации он должен заплатить 1 млн 250 тысяч рублей. Мужчина отказался от передачи указанной суммы и потребовал возврата уже переведенных денег. Позднее к нему подъехали двое мужчин и под угрозой применения насилия требовали озвученную женщиной сумму.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.163 УК РФ (вымогательство).

В результате, подозреваемые были задержаны сотрудниками 4 отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами из регионального УФСБ. Задержанными оказались жители Нижнего Новгорода – мужчины 39 и 40 лет и женщина 36 лет. Все они находятся под арестом.

Максимальное наказание по данной статье – 15 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.