Банк "Открытие" внедрил передовую систему бизнес-планирования и аллокации расходов Бизнес

Банк "Открытие" внедрил передовую систему бизнес-планирования и аллокации расходов. В пресс-службе банка отметили, что запуск автоматизированной системы позволил сократить сроки, повысить качество подготовки плана и расчета аллокации расходов на бизнес-подразделения, консолидировать показатели с дочерними компаниями группы, свести к минимуму долю ручных операций, повысить точность моделей планирования и скорость реагирования на изменения.

Автоматизация бизнес-планирования банка "Открытие" строилась на базе современного продукта IBM Planning analytics: на первом этапе за три месяца была реализована модель аллокации расходов по бизнес-сегментам, на втором – система планирования.

"Решены задачи разного уровня сложности – от закупки оборудования, внедрения IBM Planning analytics, настройки обмена данными до развертывания моделей планирования, аллокации расходов, настройки отчетных форм, обеспечения контроля доступа и обучения сотрудников", - отметил директор департамента ИТ-развития банка "Открытие" Олег Зайцевский.

"Внедрены детальные продуктовые модели по бизнес-блокам и сводные модели по банку и группе "Открытие", разработана стратегическая модель. Аллокация рассчитывается в сегментной и продуктовой логике, запущены процедуры согласования показателей и контроля этапов планирования", - сообщила заместитель начальника управления бизнес-планирования, анализа и управленческой отчетности банка "Открытие" Юлия Домбровская.

Проект реализован банком "Открытие" при участии компаний GlowByte (внедрение системы аллокации) и GMCS (внедрение системы бизнес-планирования).

СПРАВКА:

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.