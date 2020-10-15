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Суд взыскал 150 тысяч рублей с Балахнинской ЦРБ по делу об умершем пациенте. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Нижегородский районный суд рассмотрел дело по иску брата погибшего пациента к министерству финансов РФ в лице управления федерального казначейства Нижегородской области, министерству здравоохранения РФ, министерству здравоохранения по Нижегородской области, ГБУЗ Нижегородской области "Балахнинская ЦРБ" о взыскании компенсации морального вреда.
Из материалов гражданского дела следует, что пациент находился на лечении в Балахнинской центральной районной больнице с 19 июля по 1 августа 2018 года, но 1 августа он умер.
Согласно акту проверки качества оказания и безопасности медицинской деятельности, составленному министерству здравоохранения Нижегородской области, выявлены следующие нарушения:
- пациент не госпитализирован в ОРИТ в первые сутки поступления в стационар;
- не выполнено транскраниальное дуплексное сканирование.
В нарушение приказа Минздрава России от 29.12.2012 № 1740н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при инфаркте мозга" с 19 июля не назначены лекарственные препараты с целью вторичной профилактики, аспирин назначен 24 июля, статины не назначались.
Перед назначением антикоагулятов не проведена оценка риска тромбозов и кровотечений. Не проводилось исследование содержания кислорода и углекислого газа в крови при ухудшении состояния больного, а также иные многочисленные нарушения.
Представители ответчиков исковые требования не признали, просили в удовлетворении исковых требований отказать.
Суд принял решение взыскать с больницы компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей в пользу брата погибшего.
Решение суда в законную силу не вступило.
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