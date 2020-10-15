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Происшествия

Суд взыскал 150 тысяч рублей с Балахнинской ЦРБ по делу об умершем пациенте

28 октября 2020 10:56  [83] Происшествия

Фото: Кирилл Мартынов

Суд взыскал 150 тысяч рублей с Балахнинской ЦРБ по делу об умершем пациенте. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Нижегородский районный суд рассмотрел дело по иску брата погибшего пациента к министерству финансов РФ в лице управления федерального казначейства Нижегородской области, министерству здравоохранения РФ, министерству здравоохранения по Нижегородской области, ГБУЗ Нижегородской области "Балахнинская ЦРБ" о взыскании компенсации морального вреда.

Из материалов гражданского дела следует, что пациент находился на лечении в Балахнинской центральной районной больнице с 19 июля по 1 августа 2018 года, но 1 августа он умер.

Согласно акту проверки качества оказания и безопасности медицинской деятельности, составленному министерству здравоохранения Нижегородской области, выявлены следующие нарушения:

- пациент не госпитализирован в ОРИТ в первые сутки поступления в стационар;

- не выполнено транскраниальное дуплексное сканирование.

В нарушение приказа Минздрава России от 29.12.2012 № 1740н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при инфаркте мозга" с 19 июля не назначены лекарственные препараты с целью вторичной профилактики, аспирин назначен 24 июля, статины не назначались.

Перед назначением антикоагулятов не проведена оценка риска тромбозов и кровотечений. Не проводилось исследование содержания кислорода и углекислого газа в крови при ухудшении состояния больного, а также иные многочисленные нарушения.

Представители ответчиков исковые требования не признали, просили в удовлетворении исковых требований отказать.

Суд принял решение взыскать с больницы компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей в пользу брата погибшего.

Решение суда в законную силу не вступило.

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