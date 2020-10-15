Нижегородский филиал "Т Плюс" напоминает о мерах безопасности вблизи трубопроводов Общество

Фото: пресс-служба Нижегородского филиала "Т Плюс"

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" призывает жителей области соблюдать меры безопасности вблизи объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения. Об этом напомнили в пресс-службе компании.

Согласно действующим нормативам (п. 2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"), температура воды в трубопроводах горячего водоснабжения составляет от 60 до 75°, что объясняется необходимостью исключить размножение патологических микроорганизмов.

При такой температуре вода может причинить серьезные ожоги, угрожающие здоровью и даже жизни человека. В свою очередь температура теплоносителя в сетях отопления в ходе отопительного сезона может превышать 100°. Поэтому любые возможные инциденты на тепловых сетях представляют особую опасность.

Чтобы избежать несчастных случаев, необходимо быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности при нахождении вблизи теплосетевых объектов.

При возникновении протечек и порывов на внутридомовых трубопроводах горячего водоснабжения и отопления немедленно вызывать специалистов управляющей компании или аварийных служб, не пытаться сами устранять повреждения – этим можно усугубить ситуацию и подвергнуть опасности здоровье и жизнь себя и своих близких.

При обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, колодцев, сильного парения из них, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия, не приближаться к поврежденным объектам и немедленно сообщать о случившемся:

- в Дзержинске – диспетчеру Дзержинских тепловых сетей по телефонам: 25-95-70 или в оперативно-диспетчерскую службу по телефону 050;

- в Кстове – в оперативно-диспетчерскую службу Кстовских тепловых сетей по телефону 7-97-75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского района по телефону 2-48-41.

Также важно предупреждать детей, находящихся или играющих вблизи технологических объектов коммунальных служб, об опасности для их жизни и здоровья.

Водителям автотранспортных средств следует не допускать парковки в охранных зонах тепловых сетей, уделять повышенное внимание при движении близи ограждений мест производства и ремонтных работ, избегать проезда в местах парения или выхода на поверхность больших количеств воды.

Соблюдая эти простые правила, проявляя внимательность и неравнодушие, каждый может сделать так, чтобы не случилось беды.