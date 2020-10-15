Безопасные и экологичные стальные резервуары для АЗС

Современные нефтеперерабатывающие заводы, АЗС и транспортные компании активно используют специальные резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов. Они могут располагаться как над землей, так и под землей.

Компания "Petrometal" проектирует, производит вертикальные и горизонтальные резервуары из конструкционной стали. Компания также выполняет профессиональный монтаж, изоляцию и нанесение антикоррозионных покрытий на внутренние и внешние поверхности резервуаров. Резервуары для АЗС Petrometal обеспечивают стабильный температурный режим и позволяют снизить испарение топлива.

Две устойчивые и в то же время гибкие стальные оболочки, изолированные снаружи, вместе с контролем межклеточного пространства представляют собой безопасное и экологичное решение проблемы хранения топлива.

Резервуары производятся в стандартном диапазоне объёмов с возможностью разделения на две и более камеры. Объём ёмкостей может быть разным. Резервуары в стандартной комплектации оснащены горловинами.

Прочный двустенный надземный резервуар из конструкционной стали Petrometal предназначен для длительного хранения нефтепродуктов (дизельное топливо, мазут, горючее и др.). Стальная конструкция резервуара устойчива к коррозии и воздействиям окружающей среды.

Стальные двустенные резервуары изолированы эпоксидно-полимерным покрытием снаружи и внутри. Такие ёмкости гарантируют безопасное и экологичное хранение топлива.

Двустенные подземные резервуары из стали Petrometal соответствуют всем общепринятым стандартам, поэтому на протяжении многих десятилетий они активно используются для хранения жидкостей, которые могут быть вредными для грунтовых вод.

Каждый из двустенных резервуаров защищен от проникновения нефтепродуктов в грунтовые и подземные воды, водотоки, реки, озера и портовые воды, а также от выброса паров этих продуктов в атмосферу при их транспортировке и хранении.

Подземные двустенные резервуары используются для хранения и доставки ГСМ. Максимальная прочность и надежность таких ёмкостей обеспечивается тем, что пространство, образованное между внешней и внутренней стенками, заполнено жидкостью с плотностью ниже, чем у хранимого вещества. Резервуары могут комплектоваться внутренними секциями для хранения нескольких видов топлива и изготавливаются с защитой межслойного пространства.

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