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Происшествия

Житель Дзержинска насмерть обварился кипятком

28 октября 2020 11:36  [29] Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Житель Дзержинска насмерть обварился кипятком. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 28 октября 2020 года, следователи не исключают, что механическое повреждение стояка с горячей водой могло стать причиной трагедии.

51-летний мужчина умер в ночь на 27 октября у себя в квартире. Дом находится на ул. Октябрьской в Дзержинске.

По предварительным данным проверки, вечером 26 октября нетрезвый мужчина в туалетной комнате получил термические ожоги от горячей воды в результате повреждения трубы. От полученных повреждений он скончался на месте.

Его отец, пытавшийся оказать помощь, также получил термические ожоги. В настоящее время 83-летний пострадавший находится в больнице.

Как установили следователи СК, отец и сын проживали вдвоем, вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками. За неуплату коммунальных платежей у них было перекрыто горячее водоснабжение. Именно в туалетной комнате находилась заглушка на стояке с трубой горячей воды.

Расследование продолжается.

Следователи не исключают, что повредить стояк мог сам житель квартиры.

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