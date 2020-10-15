Центральную улицу благоустроили в Кулебаках по инициативе жителей Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Центральную улицу Адмирала Макарова благоустроили в Кулебаках по инициативе жителей, по программе поддержки местных инициатив (ППМИ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 28 октября 2020 года.

Программа действует на территории Нижегородской области с 2013 года. Суть проекта в поддержке на конкурсной основе инициатив, предложенных и осуществляемых при широком участии и софинансировании со стороны населения.

"Администрация городского округа Кулебаки принимает участие в реализации программы поддержки местных инициатив с 2015 года. В 2020-м в городском округе реализовали три проекта в рамках этой программы: отремонтировали водопроводы в селах Мурзицы и Ломовка, а также благоустроили центральную улицу Адмирала Макарова, которая служит визитной карточкой города", - рассказал губернатор Глеб Никитин.

Проект на ул.Адмирала Макарова в Кулебаках стартовал в 2018 году. Также по инициативе жителей преобразился еще один участок: отремонтирован тротуар, установлено ограждение и автобусные павильоны, проведено озеленение улицы, сделаны проезды во дворы, установлена детская площадка, а также отремонтирована система водоотведения. В планах – продолжение благоустройства улицы.

"На реализацию проекта из областного и местного бюджетов, средств спонсоров и местного населения было израсходовано более 7,5 миллиона рублей. Всего же на благоустройство центральной улицы за три года потрачено более 20 миллионов", - добавил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что в 2020-м в рамках проекта поддержки местных инициатив в Нижегородской области реализуется 467 программ на общую сумму субсидии из областного бюджета - 363 млн рублей. По состоянию на 22 октября, реализовано 416 местных инициатив (или 89% от реализуемых программ).

Напомним, в Нижегородской области объем средств на региональную программу поддержки местных инициатив в 2021 году планируется увеличить вдвое. Губернатор сообщал, что предусмотрено 730 млн рублей.