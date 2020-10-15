Шины Viatti

Шины Viatti https://www.viatti.ru/ru/ впервые были представлены в 2010-м году. На выставке презентовали новинки, которые сразу нашли своих поклонников. Но, до сих пор автолюбители ломают голову над тем, где их производят и какую технологию используют.

Высокие технологии при производстве позволяют добиться отличного результата. У производителей получилось при низкой цене показать высокие характеристики.

Качество превыше всего

Современные материалы и новые технологии позволили использовать зимнюю резину в сложных условиях. Даже при температуре -45° они дают уверенность на дороге. При плюсовой температуре качество не становится хуже.

При производстве особое внимание уделялось созданию покрышки. В итоге создается воздушная подушка, которая не дает авто скользить по дороге. На неровном заснеженном покрытии машина идет уверенно.

Надежности добавляет и ассиметричный рисунок. Острые края и множество ламелей позволяют машине быстро тормозить на заснеженной и скользкой дороге, а также быстро набирать скорость. Надежность проявляется со всех сторон.

Вода не скапливается в протекторе. Вне зависимости от качества покрытия дороги шина перестроится. Нагрузка распределяется по всей площади колеса. В салоне водитель не слышит шума, даже если машина движется на высокой скорости.

Шипованная резина – лучший вариант для обледенелой дороги. Они не только цепляются за лед, но и работают в разных направлениях. Даже в гололед на трассе будет безопасно.

Огромный ассортимент

Компания выпускает большое количество моделей. Каждая адаптирована под современные дороги.

К примеру, зимняя резина зарекомендовала себя с лучшей стороны. Есть шипованные варианты, а есть стандартные протекторные модели.

Летняя резина не дорогая, но при этом отличного качества.

Обратить внимание стоит на следующие модели:

Brina Nordico V 522 – дешевый вариант шин с шипами, который отлично подходит для передвижения в городской черте. Подходит она только для легковых авто. Центральная часть колеса мягкая, что позволяет добиться отличного торможения; Brina V 521 – еще один бюджетный вариант шин, только без шипов. Зимний вариант подходит только для легковых авто; Bosco V-237 A T – летние шины, которые обладают своеобразным рисунком. Устанавливают их на внедорожниках; Strada Asimmetrico V-130 – летние шины для легковых авто.

Перед тем, как выпустить шины в продажу, были проведены многочисленные тесты, которые еще раз доказали, что эти шины практически идеальны. Компания выпускает покрышки разного размера и с разным протектором, которые идеально подходят для разнообразных марок машин.

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