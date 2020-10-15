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Общество

Режим работы светофора на Родионова изменили для увеличения транспортного потока

28 октября 2020 13:07  [29] Общество

Режим работы светофора на улице Родионова в Нижнем Новгороде изменили для увеличения транспортного потока. Об этом сообщили "Центре организации дорожного движения".

Теперь для транспорта разрешающий сигнал светофора с 06:00 до 11:00 будет гореть дольше на 13 секунд.

Такая мера предпринята для увеличения пропускной способности в направлении пл. Сенной.

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