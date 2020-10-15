Переулок назовут в память о нижегородском враче Алексее Аристове Общество

Фото: Яндекс.Карты

Переулок появится в память об умершем от коронавируса заместителе главврача нижегородской больницы №33 Алексее Аристове. Такое предложение одобрили депутаты городской Думы на заседании 28 октября 2020 года.

Алексей Аристов заразился коронавирусом в апреле этого года, исполняя свой врачебный долг. Несмотря на огромные усилия его коллег-врачей из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы, которые сделали все возможное, спасти его не удалось. На работе Алексея Аристова высоко ценили за его деловые качества, мудрость, тактичность, преданность делу и умение добиваться поставленных целей, а дома – за заботу, ласку, доброту и терпимость.

Ему было 62 года, из них 12 лет он отдал служению пациентам в больнице № 33.

После трагедии в городскую комиссию по наименованию и переименованию площадей и улиц поступило заключение и протокол заседания комиссии Советского района. В частности, было рассмотрено обращение трудового коллектива больницы № 33 с предложением об увековечивании памяти Алексея Аристова.

Было решено присвоить переулку, расположенному от пр.Гагарина (между домами № 60 корпус 7 и домом № 62 до ул.Нартова), название "переулок имени Алексея Аристова".

СПРАВКА:

Алексей Иванович Аристов родился 28 февраля 1958 года на станции Ясная Оловянинского района Читинской области в семье военнослужащих. После школы, поступил в Горьковский медицинский институт по специальности "Лечебное дело", который окончил в 1981 году.

Сначала работал врачом-интерном по хирургии в городской больнице №7 г. Горького, затем врачом-хирургом Сявской участковой больницы Шахунской ЦРБ Горьковской области. С 1985-го по 1987 год был клиническим ординатором на кафедре хирургических болезней №1 лечебного факультета Горьковского медицинского института (хирургическая больница №7), позднее - врачом-хирургом поликлиники МСЧ "ГАЗ".

Потом работал врачом-хирургом по экстренной хирургии стационара МСЧ "ГАЗ", заведующим операционным отделением. С 2004-го по 2006 год Алексей Аристов являлся врачом-хирургом по экстренной хирургии операционного блока МЛПУ "ГБ №13" в Нижнем Новгороде, затем - начмедом стационара №2 НУЗ ДКБ на станции Горький ОАО "РЖД" и заместителем главного врача этого медучреждления.

Последние 12 лет он был заместителем главного врача по хирургии больницы №33.