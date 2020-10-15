Экс-главу нижегородской администрации Олега Кондрашова задержали за нарушение визового режима Политика

Власти США задержали экс-главу администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова за нарушение визового режима. Об этом 28 октября 2020 года сообщает Telegram-канал "Опер пишет".

В частности говорится о том, что представители СУ СК России ведут переговоры о его экстрадиции на территорию РФ, где в отношении Олега Кондрашова принято заочное решение об аресте, в связи с возбужденным уголовным делом за получение взятки.

В 2018 году он был арестован заочно. Экс-главу администрации и его бывшего заместителя Владимира Привалова подозревают в получении взятки в 15 млн рублей якобы за покровительство представителям сферы ритуальных услуг.

Добавим, что на данный момент ни СУ СК России, ни Генпрокуратура официально информацию о задержании не подтвердили.

Напомним, в сентябре суд вернул Федеральной налоговой службе по Нижегородскому району иск о банкротстве Олега Кондрашова. ФНС подала банкротный иск в отношении Олега Кондрашова 31 июля. Она потребовала от должника 1,04 млн рублей. Однако, 5 августа суд оставил заявление без движения.

Олег Кондрашов руководил администрацией Нижнего Новгорода с 2010 по 2015 годы.