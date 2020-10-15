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Общество

Движение транспорта перекроют на трассе М-7 "Волга" в Дзержинске в ночь с 5 на 6 ноября

28 октября 2020 16:44  [106] Общество

Фото: ФКУ Упрдор

Движение транспорта перекроют на трассе М-7 "Волга" в Дзержинске в ночь с 5 на 6 ноября (с четверга на пятницу). Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Речь идет о перекрытии 397-го километра трассы в районе остановки "Сады". Это произойдет с 00:00 до 00:40 часов мск, когда рабочие будут устанавливать надземный пешеходный переход.

(автор фото - ФКУ Упрдор)

Объехать перекрытый участок можно по местной дороге с выходами на трассу М-7 "Волга" на 393 и 397 километрах.

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