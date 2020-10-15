Движение транспорта перекроют на трассе М-7 "Волга" в Дзержинске в ночь с 5 на 6 ноября Общество

Фото: ФКУ Упрдор

Движение транспорта перекроют на трассе М-7 "Волга" в Дзержинске в ночь с 5 на 6 ноября (с четверга на пятницу). Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Речь идет о перекрытии 397-го километра трассы в районе остановки "Сады". Это произойдет с 00:00 до 00:40 часов мск, когда рабочие будут устанавливать надземный пешеходный переход.

(автор фото - ФКУ Упрдор)

Объехать перекрытый участок можно по местной дороге с выходами на трассу М-7 "Волга" на 393 и 397 километрах.