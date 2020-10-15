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Общество

Оборудование по нейтрализации хлора устанавливают на нижегородской водопроводной станции

28 октября 2020 16:50  [64] Общество

Фото: пресс-служба АО "Нижегородский водоканал"

Новое оборудование устанавливают в ходе модернизации хлораторной на водопроводной станции "Малиновая гряда", отвечающей за подачу воды в Приокский и Советский районы Нижнего Новгорода, а также частично в Кстовский район. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал".

Хлорирование – важный этап обеззараживания воды, применяемый на станции.

"Оборудование, установленное в хлораторной, в настоящее время морально и физически устарело. Так ручной дозатор не может обеспечить высокой точности подачи хлора в воду. Кроме того, хлораторная относится к опасным объектам, необходимо оборудование, которое обезопасит сотрудников и жителей города в случае аварийной ситуации", - рассказал начальник станции Сергей Вожегов.

Станция была построена более 40 лет назад. В соответствии с новым технологическим проектом хлораторной для приготовления и дозирования хлора предусмотрено оборудование, выполняющее данный процесс автоматически. Что исключает человеческий фактор и, соответственно, ошибки при расчёте необходимой дозы хлора. Кроме того, система позволит оперативно контролировать содержание остаточного хлора перед подачей воды в городскую сеть.

Для защиты от выброса хлора при аварийных ситуациях предусмотрена автоматическая система газоанализа и нейтрализации аварийных утечек хлора. Ее задача постоянно отслеживать работу станции, и в случае утечки хлора оперативно его нейтрализовать. Это позволит защитить персонал водопроводной станции и жителей близлежащих домов от выбросов хлора в воздух.

"В настоящее время реконструкция станции выполнена на 70%. Новое оборудование смонтировано, осталось закончить косметический ремонт зданий и приступить к пуско-наладочным работам. Модернизация поможет привести этот объект в соответствие с действующими нормами и правилами безопасности, а системы автоматизированной защиты и автоматизированного процесса обеззараживания воды полностью исключат человеческий фактор на этом этапе водоподготовки. Таким образом, жители верхней части Нижнего Новгорода получат еще более качественную воду, - подчеркнул заместитель генерального директора по развитию АО "Нижегородский водоканал" Александр Жерноков.

Нижний Новгород стал первым городом в России, где устанавливается подобная система нейтрализации хлора.

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