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Общество

Еще 13 районов Нижегородской области получат субсидии на покупку автолавок

28 октября 2020 17:25  [55] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Еще 13 удаленных районов Нижегородской области получат субсидии на покупку автолавок. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Он пояснил, что в прошлом году субсидию на покупку автолавки, то есть нестационарной торговой точки, получили 10 муниципалитетов, а в этом году были выбраны еще 13 районов.

"Проект "Автолавки в село" работает уже второй год. Проект очень важен для жителей отдаленных населенных пунктов, которым порой приходится ездить в магазин в соседнее село. Учитывая расстояние, погоду, возраст жителей отдаленных деревень, а также нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, это может создать дополнительные проблемы", - сказал Глеб Никитин.

Районы, которые получают субсидию из облбюджета, проводят конкурс среди предпринимателей и победитель может получить до 900 тысяч рублей в виде компенсации на приобретение автолавки, а это до 60% ее стоимости.

Сейчас на реализацию проекта в бюджете предусмотрено 13,5 млн рублей, что позволит купить 18 автолавок, которыми смогут воспользоваться жители 500 удаленных населенных пунктов региона.

Основным критерием отбора районов для участия в проекте "Автолавки в село" является готовность участвовать в софинансировании проекта, возможность обслуживания автолавкой не менее пяти населенных пунктов и создание новых рабочих мест.

По итогам конкурсного отбора среди муниципалитетов районами-победителями стали:
1. Вачский
2. Дивеевский
3. Краснооктябрьский
4. Княгининский
5. Лукояновский
6. Спасский
7. Пильнинский
8. Большебодинский
9. Бутурлинский
10. Ковернинский
11. Шатковский
12. г.о. Сокольский
13. г.о.г. Шахунья.

Проект "Автолавки в село" реализуется на территории Нижегородской области региональным минпромом по решению губернатора Глеба Никитина.

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