Еще 13 районов Нижегородской области получат субсидии на покупку автолавок Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Еще 13 удаленных районов Нижегородской области получат субсидии на покупку автолавок. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Он пояснил, что в прошлом году субсидию на покупку автолавки, то есть нестационарной торговой точки, получили 10 муниципалитетов, а в этом году были выбраны еще 13 районов.

"Проект "Автолавки в село" работает уже второй год. Проект очень важен для жителей отдаленных населенных пунктов, которым порой приходится ездить в магазин в соседнее село. Учитывая расстояние, погоду, возраст жителей отдаленных деревень, а также нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, это может создать дополнительные проблемы", - сказал Глеб Никитин.

Районы, которые получают субсидию из облбюджета, проводят конкурс среди предпринимателей и победитель может получить до 900 тысяч рублей в виде компенсации на приобретение автолавки, а это до 60% ее стоимости.

Сейчас на реализацию проекта в бюджете предусмотрено 13,5 млн рублей, что позволит купить 18 автолавок, которыми смогут воспользоваться жители 500 удаленных населенных пунктов региона.



Основным критерием отбора районов для участия в проекте "Автолавки в село" является готовность участвовать в софинансировании проекта, возможность обслуживания автолавкой не менее пяти населенных пунктов и создание новых рабочих мест.

По итогам конкурсного отбора среди муниципалитетов районами-победителями стали:

1. Вачский

2. Дивеевский

3. Краснооктябрьский

4. Княгининский

5. Лукояновский

6. Спасский

7. Пильнинский

8. Большебодинский

9. Бутурлинский

10. Ковернинский

11. Шатковский

12. г.о. Сокольский

13. г.о.г. Шахунья.

Проект "Автолавки в село" реализуется на территории Нижегородской области региональным минпромом по решению губернатора Глеба Никитина.