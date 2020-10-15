Еще 13 районов Нижегородской области получат субсидии на покупку автолавок

Фото:
Еще 13 удаленных районов Нижегородской области получат субсидии на покупку автолавок. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Он пояснил, что в прошлом году субсидию на покупку автолавки, то есть нестационарной торговой точки, получили 10 муниципалитетов, а в этом году были выбраны еще 13 районов.
"Проект "Автолавки в село" работает уже второй год. Проект очень важен для жителей отдаленных населенных пунктов, которым порой приходится ездить в магазин в соседнее село. Учитывая расстояние, погоду, возраст жителей отдаленных деревень, а также нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, это может создать дополнительные проблемы", - сказал Глеб Никитин.
Районы, которые получают субсидию из облбюджета, проводят конкурс среди предпринимателей и победитель может получить до 900 тысяч рублей в виде компенсации на приобретение автолавки, а это до 60% ее стоимости.
Сейчас на реализацию проекта в бюджете предусмотрено 13,5 млн рублей, что позволит купить 18 автолавок, которыми смогут воспользоваться жители 500 удаленных населенных пунктов региона.
Основным критерием отбора районов для участия в проекте "Автолавки в село" является готовность участвовать в софинансировании проекта, возможность обслуживания автолавкой не менее пяти населенных пунктов и создание новых рабочих мест.
По итогам конкурсного отбора среди муниципалитетов районами-победителями стали:
1. Вачский
2. Дивеевский
3. Краснооктябрьский
4. Княгининский
5. Лукояновский
6. Спасский
7. Пильнинский
8. Большебодинский
9. Бутурлинский
10. Ковернинский
11. Шатковский
12. г.о. Сокольский
13. г.о.г. Шахунья.
Проект "Автолавки в село" реализуется на территории Нижегородской области региональным минпромом по решению губернатора Глеба Никитина.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+