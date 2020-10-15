Нижегородец обманул слепую пенсионерку, взяв деньги за не выполненную работу Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Молодой мужчина из Нижегородской области обвиняется в мошенничестве по отношению к семье своего знакомого из Перми. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Следователи полагают, что преступление произошло в январе этого года, когда к 30-летнему жителю Большемурашкинского района обратился житель Перми с просьбой за денежное вознаграждение выполнить мелкий ремонт в квартире матери, проживающей также в р.п. Большое Мурашкино.

Обвиняемый согласился на просьбу знакомого, однако попав в дом к пенсионерке, понял, что работу выполнить не сможет. Поняв, что женщина слепая, он сымитировал ремонт, а потом получил от ее сына 4,6 тысячи рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (ч.1 ст.159 УК РФ). Сейчас расследование завершено и дело направлено в мировой суд рассмотрения по существу.