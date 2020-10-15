Нижегородские компании готовятся к выходу на французский рынок Бизнес

Нижегородские компании готовятся к выходу на французский рынок Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские компании готовятся к выходу на французский рынок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Речь идет об экспорте во Францию продуктов питания, бактерицидных рециркуляторов, якорных цепей и такелажа, а также продвижения этой продукции на местном рынке.

"Совокупный объем экспорта Нижегородской области во Французскую Республику за первое полугодие 2020 года вырос почти на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Мы уверены, что потенциал сотрудничества региона с Францией очень высок", - прокомментировал и.о. заместителя председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, нижегородская промышленность производит "конкурентноспособную продукцию, которая зачастую выигрывает и в ценовой политике".

Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в первом полугодии объем несырьевого неэнергетического экспорта в нашем регионе вырос на 6,5% и составил $1,43 млрд. Нижегородская область — единственный субъект федерации среди крупных экспортеров ПФО, который по итогам полугодия продемонстрировал положительную динамику. Основу экспорта составили поставки механического оборудования, наземного транспорта спецназначения, бесшовных стальных труб, фармацевтической продукции, а также полиграфии и подсолнечного масла.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Он включает пять федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Логистика международной торговли", "Экспорт продукции АПК", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".