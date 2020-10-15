Более 180 проектов по благоустройству планируется реализовать в Нижегородской области в 2021 году Общество

Более 180 проектов по благоустройству планируется реализовать в населенных пунктах Нижегородской области по программе "Благоустройство сельских территорий" госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2021 году. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Участие региона в программе дает нам дополнительную возможность для развития сельских поселений. Помимо ремонта дорог, строительства социальных объектов, газификации, важную роль играет благоустройство территорий. С каждым годом в селах и деревнях региона появляются новые объекты, которые делают жизнь местных жителей комфортнее", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор сообщил, что только в текущем году по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в 13 районах Нижегородской области реализовано 45 проектов по благоустройству общей стоимостью 50 млн рублей. Это возведение новых детских игровых и спортивных площадок, обустройство зон отдыха, памятников, устройство уличного освещения, тротуаров и пешеходных дорожек.

"Все реализуемые мероприятия в рамках программы прежде всего направлены на повышение качества жизни нижегородцев, - подчеркнул Глеб Никитин. - В части благоустройства уже есть планы на 2021 год. Минсельхоз России согласовал нашу заявку, которая предусматривает реализацию более 180 проектов благоустройства в районах Нижегородской области. На это будет направлено 235 млн рублей, в том числе свыше 130 млн рублей планируется привлечь из федерального бюджета".

Ранее губернатор сообщал, что комиссия министерства сельского хозяйства РФ приняла решение о реализации проектов по развитию поселка Ждановский Кстовского района и города Княгинино в рамках программы "Современный облик сельских территорий" госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".

"Планируем, что в Ждановском до 2022 года будет построен физкультурный комплекс. Также здесь должны обновить освещение. В Княгинине же в 2021 году запланированы реконструкция дома культуры, строительство газовой котельной и обустройство двух спортивных площадок", - рассказал Глеб Никитин.

В 2020 году в рамках той же программы в селе Ильино-Заборское Семеновского района построена спортивная площадка с зоной отдыха, обустроено порядка 10 тысяч кв. м дорожной инфраструктуры и возведено пять домов по договору найма жилых помещений. В 2021 году развитие села Ильино-Заборское продолжится: запланирован капитальный ремонт дома культуры, строительство хоккейной площадки, газовой котельной, объектов газоснабжения и водоотведения.

На развитие трех этих территорий из федерального бюджета выделено 517 млн рублей.