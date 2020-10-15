Нижегородский ЦСМ Росстандарта завершил испытания уникального аппарата для лечения инсульта и черепно-мозговых травм Общество

Фото: ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области

Уникальный аппарат для лечения и профилактики инсульта, черепно-мозговых травм создали в Нижегородской области. Об этом 29 октября, во Всемирный день борьбы с инсультом, сообщили в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта.

Опытный образец оборудования, предназначенный для лечения и профилактики острых нарушений мозгового кровообращения, разработан и собран на нижегородском предприятии. Аппарат имеет шлем-гарнитуру и портативный блок управления. В шлеме содержится десять модулей, облучающих головной мозг ближним инфракрасным и красным светом, который улучшает циркуляцию крови, восстанавливает активность нервных клеток.

"К показаниям для применения оборудования относятся острые нарушения мозгового кровообращения, в том числе последствия ишемического инсульта головного мозга, последствия черепно-мозговой травмы, соматогенная депрессия, деменция сосудистая, атрофическая", - рассказал доктор биологических наук, кфмн, научный руководитель проекта Elmedlife Виктор Монич.

"Применяться такой аппарат может как в домашних условиях, так и в медицинских стационарах, поликлиниках, физиотерапевтических кабинетах и санаториях", - добавил он.

"Для прохождения испытаний на электромагнитную совместимость устройств компания-производитель обратилась в ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области. Центр обладает большой и современной эталонной базой, которая позволяет проводить испытания самого широкого профиля. Испытания шлема производились на двух приборах - измерители радиопомех и эквивалент сети, чтобы определить уровни кондуктивных помех. Это необходимо для того, чтобы пройти процедуру сертификации согласно техническому регламенту Таможенного союза. С опытным образцом работали инженер 1 категории по метрологии отдела радиотехнических измерений и испытаний ЦСМ Алексей Богомолов Алексей и ведущий инженер отдела Игорь Медведев.

"На сегодняшний день аппарат прошел токсикологические и технологические испытания, в том числе успешно электромагнитные исследования. Следующая стадия — подача документов в Росздравнадзор, далее - получение регистрационного удостоверения, после чего приступим к промышленному производству", - объяснил руководитель проекта Elmedlife Наум Богачек.

"В 2004 году Всемирная организация здравоохранения приравняла распространенность инсульта к масштабам эпидемии, в связи с чем с 2006 года 29 октября был учрежден Всемирный День борьбы с инсультом. Мы всегда готовы оказать необходимую помощь по выводу на рынок современной медицинской техники, тем более что она разработана и производится на предприятии Нижегородской области. Надеюсь, что прибор в будущем спасет и убережет от инсульта не одну, а сотни тысяч жизней", - сказал директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов.