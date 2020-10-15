Минэкологии и прокуратура заинтересовались свалками мусора в Стригине Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров провел очередное выездное совещание в поселке Стригино Автозаводского района по вопросу организации вывоза мусора и оборудования контейнерных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Еще в сентябре этого года глава районной администрации обещал решить проблему вывоза мусора в поселке. Необходимо было установить контейнерные площадки и убрать навалы мусора к 1 октября, однако данное обещание выполнено к 28 октября.

Срыв первоначально обещанных сроков в разрешении этого вопроса послужил поводом для привлечения прокуратуры Автозаводского района и природоохранной прокуратуры.

"Мы, наконец, увидели результат. Надеюсь, что ситуация не изменится. Отходы региональный оператор будет вывозить в срок, мы же намерены контролировать ситуацию. Следить за тем, чтобы впредь отходы не накапливались и контейнеры вовремя опустошались, должен муниципалитет", - сказал Денис Егоров.

"В случае выявления фактов несанкционированного размещения отходов на территории Нижегородской области – и Стригино не является исключением - природоохранная прокуратура примет незамедлительные меры по координации органов контроля в целях всестороннего и объективного проведения природоохранных мероприятий. Все это необходимо для устранения выявленных нарушений и привлечения лиц к установленной законом ответственности", - пояснили в природоохранной прокуратуре.

Региональный оператор обещал продолжить своевременную работу по вывозу мусора из контейнеров и бункеров, а также осуществлять пакетированный вывоз отходов по договору два раза в неделю.

Глава администрации Автозаводского района Александр Нагин отчитался о проделанной работе перед министром и надзорными органами. Он пояснил: причина несвоевременной установки контейнеров на этой территории в том, что подрядчик не смог выполнить свои обязательства, из-за чего пришлось искать нового. В результате в Автозаводском районе уже установили 42 контейнерные площадки, средств хватило еще на 7 дополнительных – они устанавливаются в поселке Ворошиловском. Предполагается, что их обустройство будет закончено до конца недели.

"Это первый этап установки контейнерных площадок. Сначала они появились на центральных улицах района, теперь есть большая потребность в установке таких же в Нагулине, Новом Доскинео, совхозе Новое Доскино, в поселках Стахановский, Гнилицы и в других местах, которые указали люди. Всего необходимо еще 72 контейнерные площадки. Есть предварительная договорённость с администрацией Нижнего Новгорода о выделении в следующем году нам необходимой на это суммы. Тогда уже в 2020-м мы сможем провести аукцион, а весной начнем устанавливать их в частном секторе", - рассказал Александр Нагин.

Вопрос организации вывоза мусора в поселке продолжает оставаться на контроле министерства экологии региона и надзорных органов.