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Общество

"Яндекс.Такси" не смогло оспорить штраф за нарушение в Нижнем Новгороде

29 октября 2020 11:02  [92] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

ООО "Яндекс.Такси" пыталось оспорить в суде штрафные санкции за административное нарушение в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В управлении пояснили, что ранее в ведомство обратился житель региона, который воспользовался услугами "Яндекс.Такси" и через сервис "народный контроль" выяснил, что автомобиль, который ему предоставили для перевозки, не имеет на это разрешения.

Таким образом, ООО "Яндекс.Такси" ввело потребителя в заблуждение относительно качества и безопасности услуги по перевозке.

За данное нарушение компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей. ООО "Яндекс. Такси" не согласилось с данным решением и пыталось оспорить его, но суд встал на сторону Роспотребнадзора.

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