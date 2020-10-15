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Бизнес

Агентство Moody’s представило обновленное кредитное мнение с рейтингами НБД-Банка

29 октября 2020 11:39  [54] Бизнес

Фото: предоставлено НБД-Банком

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service опубликовало обновленное кредитное мнение рейтингами НБД-Банка.

В пресс-службе нижегородского кредитного учреждения рассказали, что по оценке специалистов, НБД-Банку сохранен долгосрочный депозитный рейтинг по национальной и иностранной валюте на уровне Ва3, долгосрочный рейтинг риска контрагента на уровне Ba2. Прогноз по рейтингам стабильный.

В прогнозе агентства отмечается, что НБД-Банк сохраняет прочную достаточность капитала, непрерывную и устойчивую рентабельность, стабильную и диверсифицированную базу депозитного финансирования, устойчивый запас ликвидности, наличие конкурентных преимуществ. Также НБД-Банк демонстрирует высокие характеристики платежеспособности.

"Оценки международного рейтингового агентства подтверждают стабильные позиции
НБД-Банка на рынке финансовых услуг, правильную стратегию развития. Решение экспертов агентства о подтверждении рейтингов говорит в первую очередь о надежности работы банка. Уверен, что высокие экспертные оценки будут сохраняться и в будущем", — прокомментировал начальник управления корпоративных финансов и клиентов
ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.

Напомним, за 9 месяцев 2020 года НБД-Банк выдал кредитов для малого и среднего бизнеса на сумму 18,3 млрд рублей.

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