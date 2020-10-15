Стоимость препаратов от COVID-19 проверили в нижегородских аптеках Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Активисты проекта "Народный контроль" партии "Единая Россия" проверили в аптеках Нижегородской области цены на разрешенное для амбулаторного лечения отечественное лекарство от COVID-19 "Фавипиравир", реализуемого под различными торговыми наименованиями. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

"В соответствии с решением о включении данного лекарства в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, Федеральной антимонопольной службой установлена отпускная цена 100 рублей за одну таблетку лекарства без НДС и учета региональных надбавок. Нам важно понять, насколько строго сегодня аптеки соблюдают это требование, не спекулируют ли они в непростой ситуации на здоровье граждан", - объяснил региональный координатор партийного проекта "Народный контроль" Роман Танчук.

"На сегодняшний день силами активистов проекта общественный мониторинг проведен в 97 аптеках, во многих из них данного лекарства не оказалось, но его можно заказать. Вместе с тем там, где лекарства были в продаже, факта превышения обозначенного порога цены не зафиксировано. В силу колоссальной социальной значимости вопроса мы и дальше будем с установленной периодичностью следить за ценами на данные препараты в Нижегородских аптеках", - добавил Роман Танчук.

Результаты мониторинга "Единой России" в регионах будут предоставлены ФАС и Минздраву РФ.

Напомним, первые партии поступивших в аптеки российских препаратов для лечения COVID-19 продавали в среднем за 12 тысяч рублей. В ряде аптек цену поднимали до 18 тысяч. После было принято решение, что цены на препараты будет регулировать государство. ФАС установила, что упаковка из 50 таблеток в субъектах РФ должна стоить 5 500 рублей включая НДС без учета региональных надбавок.