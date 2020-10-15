Возобновление действия QR-кодов для выхода из дома в Нижегородской области не планируется Общество

Сегодня нижегородский филиал "Российской газеты" в прямом эфире провел стрим, посвященный проекту "Карта жителя Нижегородской области".

Участвовавший в мероприятии директор ГАУ НО "Центр координации проектов цифровой экономики" Владимир Распопов сказал, что сейчас, в условиях растущей заболеваемости коронавирусом, не идет речь о возобновлении использования QR-кодов для передвижения граждан, как это было в период весенних ограничительных мероприятий по коронавирусу.

"В этот раз правительство региона делает акцент на бдительности работодателей и организаций, работающих с населением. Возобновилась отчетность предприятий, работающих в удаленном режиме. Это нужно для стратегического планирования, в том числе – по линии Минпромторга. Персональные данные граждан при этом не собираются", - пояснил Владимир Распопов.

Организаторы проекта подчеркнули, что "Карта жителя Нижегородской области" создана, прежде всего, для удобства граждан. Похожие системы реализованы в других регионах России – Москве, Санкт-Петербурге, республике Башкортостан и других. Однако нижегородский проект отличается своей масштабностью и универсальностью.

К "Карте жителя Нижегородской области" присоединяются такие партнеры как крупные федеральные и региональные банки, сетевые магазины, аптеки, учреждения культуры и спорта, организаторы развлекательных мероприятий.

Это позволит гражданам избавиться от большого количества пластиковых карт: банковские, дисконтные и прочие карты заменит одна, которая в перспективе сможет стать частью проекта "Умный город".

"Карта жителя Нижегородской области" поддерживает активность граждан. Так, региональное министерство спорта готовит проект, позволяющий конвертировать физическую активность нижегородцев в "доброрубли", которые могут быть использованы для оплаты культурно-развлекательных мероприятий.

Организаторы проекта отмечают, что все сервисы "Карты жителя Нижегородской области" доступны для жителей всего региона, вне зависимости от того, как близко они проживают к областному центру. В перспективе с помощью бесплатной универсальной пластиковой карты станет намного проще пользоваться медицинскими, государственными и социально-значимыми услугами.

СПРАВКА:

Стрим-марафон – это несколько видеоконференций нижегородского филиала "Российской газеты" с экспертами, которые 22 октября начиная с 10:00 последовательно выкладываются на официальной странице "Российская газета – Приволжье" (https://www.facebook.com/rgnnov) в социальной сети Facebook на протяжении всего рабочего дня.

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