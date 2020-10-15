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Политика

"Евгений Лебедев внес серьезный вклад в развитие региона", - Глеб Никитин

29 октября 2020 12:36  [64] Политика
Евгений Лебедев внес серьезный вклад в развитие региона, - Глеб Никитин

Евгений Лебедев внес серьезный вклад в развитие региона, - Глеб Никитин

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил за совместную работу Евгения Лебедева, который досрочно сложил полномочия председателя Законодательного собрания региона.

Губернатор напомнил, что Евгений Лебедев занимал пост председателя с 2011 года и внес серьёзный вклад в развитие региона.

"Это время, конечно, было крайне насыщенным делами, событиями, переменами в нашем регионе. И Евгений Викторович в своей роли был фактически незаменимым, он сумел заслужить безусловный авторитет среди коллег. Думаю, тут сыграли роль и личные, человеческие качества, и его профессиональный опыт, и способности руководителя. Нисколько не сомневаюсь: всё то, чем обладает и умеет Евгений Викторович, пригодится ему в дальнейшей работе, будет востребовано теперь уже в промышленном секторе", - сказал Глеб Никитин на заседании областного парламента, депутаты которого согласовали досрочное сложение полномочий председателя.

Глава региона вручил Евгению Лебедеву почётный диплом губернатора Нижегородской области.

Также в ходе заседания депутаты проголосовали за присвоение Евгению Лебедеву звания "Почетный гражданин Нижегородской области".

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