Вокзальный комплекс Нижнего Новгорода реконструируют Общество

Вокзальный комплекс Нижнего Новгорода реконструируют. На заседании Законодательного собрания Нижегородской области 29 октября 2020 года депутаты утвердили соответствующее инвестиционное соглашение между региональным правительством и ОАО "РЖД".

По условиям инвестпроекта будет предоставлена господдержка в форме льготы по налогу на имущество в размере 173 млн 972 тысячи рублей (с 1 января 2021 года до 31 декабря 2025 года включительно).

Проектом предусмотрена реконструкция вокзального комплекса "Нижний Новгород", которая направлена на эффективную подготовку транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасных и комфортабельных перевозок жителей и гостей региона.

Расчетная вместимость вокзала к 2030 году составит 3 400 пассажиров. В связи с этим, будет увеличена пропускная способность по пассажиропотоку более чем на 30%.

Также было отмечено, что будут обновлены все инженерные сети: вентиляция, освещение, теплоснабжение. Будут полностью модернизированы пассажирские платформы № 1, № 2 и № 3, а также создадут условия для маломобильных граждан.

Объем инвестиций составит 2 млрд 331 млн рублей (без НДС) - это 100% собственные средства РЖД. Также планируется организовать 82 рабочих места.

"Сегодня на заседании Законодательного собрания мы приняли инвестиционное соглашение с ООО "РЖД". Компания реализует приоритетный для нашего региона проект, предусматривающий реконструкцию вокзала Нижнего Новгорода. Вопрос достаточно актуальный, так как здание устарело и уже не соответствует современным требованиям. Например, недостаток пандусов доставляет проблемы маломобильным гражданам. Этот инвестпроект позволит решить многие возникшие вопросы", - сказал председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Василий Суханов.

Напомним, ГЖД проводила реконструкцию главного здания железнодорожного вокзала к ЧМ-2018. Тогда планировалось, что будут отремонтированы все платформы, два зала ожидания, а также второй этаж с дополнительным залом ожидания, также появятся детская игровая площадка и торговая зона.