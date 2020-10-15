Глеб Никитин поздравил Евгения Люлина с избранием на пост председателя ЗС НО Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в заседании Законодательного собрания региона, на котором председателем областного парламента депутаты избрали Евгения Люлина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"Вам очень много удалось сделать на посту первого заместителя губернатора, а здесь открывается еще больше возможностей для того, чтобы закрепить положительные результаты и работать на благо нижегородцев. У всех ветвей и уровней власти сейчас одна задача - как можно спокойнее пройти непростой путь в условиях пандемии", - сказал Глеб Никитин, поздравляя Евгения Люлина с избранием главы парламента.

"Сейчас крайне непростой период, и от всех нас требуется оперативное принятие решений в интересах здоровья граждан, экономики региона, благополучия бизнеса", - добавил Глеб Никитин.