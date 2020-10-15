Депутаты ЗС НО предложили определить ответственных за ликвидацию свалок в лесах Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Депутаты регионального парламента предлагают определить ответственных за ликвидацию несанкционированных свалок на землях лесного фонда. Об этом стало известно на заседании 29 октября 2020 года. Соответствующее обращение депутатов нижегородского Законодательного собрания будет направлено министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину.



Так, в документе говорится, что в Законодательное собрание Нижегородской области поступают многочисленные обращения граждан, органов местного самоуправления, региональных операторов в области обращения с твердыми коммунальными отходами по вопросу определения лиц, ответственных за ликвидацию свалок в лесах.

Согласно законодательству, лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника имущества Российской Федерации, является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, ведущее свою деятельность непосредственно и во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.

В настоящее время ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда не является переданным полномочием РФ в области лесных отношений, а значит, финансирование данных мероприятий не может осуществляться за счет средств субвенций из федерального бюджета в силу установленных бюджетным законодательством запретов. Возложить указанные полномочия на органы местного самоуправления также не представляется возможным.

Как пояснил председатель профильного комитета регионального парламента Владислав Атмахов, если раньше за ликвидацию несанкционированных свалок в лесах отвечал департамент лесного хозяйства региона, то после признания утратившей силу статьи 55 Лесного кодекса лица, осуществляющие данные полномочия, не определены.

На основании изложенного, в своем обращении депутаты регионального парламента просят министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина дать разъяснение по определению лиц, уполномоченных на ликвидацию свалок.

"Стихийно возникающие свалки в лесах становятся серьезной проблемой. Очевидно, сами по себе выброшенные бытовые отходы (пластик, электроника, пластмасса, стекло) не исчезнут. Региональные операторы в области с обращения с ТКО пока не в силах остановить этот процесс. Во многом проблема усугубляется несовершенством законодательства. В нем просто не прописано, кто несет ответственность за ликвидацию свалок. Поэтому в своем обращении к министру депутаты как раз и озвучивают эту проблему. Чтобы навести порядок в области охраны окружающей среды и природопользования, парламентарии в своем обращении просят внести ясность и определить лиц, уполномоченных осуществлять мероприятия по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов, находящихся на землях лесного фонда", - пояснил председатель комитета Законодательного собрания по экологии и природопользованию Владислав Атмахов.