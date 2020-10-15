"Туристический потенциал Нижегородской области - стопроцентный", - Грант Бабасян Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Туристический потенциал у Нижегородской области серьёзный, почти стопроцентный. Мы с вами понимаем, что огромное количество жителей еще не были там. И им есть что посмотреть", - сказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян корреспонденту НИА "Нижний Новгород".

"Помимо инфраструктурного развития, которое сейчас происходит в регионе, различных программ, которые реализуются в области, я считаю, важно сделать акцент на событийный туризм - короткие, но интересные маршруты. В текущем году для этого есть очень хорошая возможность", - пояснил он.

"Если говорить про долгосрочное развитие, то у Нижегородской области есть все шансы претендовать и на этапы Кубков мира. Большой регион, большой город, большой стадион - все это привлекает организаторов. Это связано не только со спортом. Есть большое количество событий, которые не завязаны на стадионах, но организаторы ищут площадку для их проведения", - добавил Грант Бабасян.

"Событийный туризм, в рамках которого будет приезжать активная молодёжь, позволит добиться результата в течение пяти лет", - заключил он.