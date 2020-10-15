Названы улицы центра Нижнего Новгорода, где в 2021 году по нацпроекту отремонтируют дороги Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Администрация Нижнего Новгорода назвала улицы центра города, где в 2021 году по нацпроекту отремонтируют дороги.

Как пояснили в администрации, речь идет о национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД).

В следующем году заасфальтируют улицу Ковалихинскую от улицы Варварской до улицы Максима Горького, Варварскую от площади Свободы до площади Минина, а также новый асфальт появится на площади Минина.

Кроме того, дорожное полотно планируется обновить на проспекте Гагарина от площади Лядова до улицы Медицинской в Советском районе.

Таким образом, общая площадь ремонта превысит 240 тысяч кв м. По данным объектам формируются дефектные ведомости. Проведение аукциона и заключение контрактов на ремонт дорог планируется до конца года.