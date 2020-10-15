Названы улицы центра Нижнего Новгорода, где в 2021 году по нацпроекту отремонтируют дороги

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Администрация Нижнего Новгорода назвала улицы центра города, где в 2021 году по нацпроекту отремонтируют дороги.
Как пояснили в администрации, речь идет о национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД).
В следующем году заасфальтируют улицу Ковалихинскую от улицы Варварской до улицы Максима Горького, Варварскую от площади Свободы до площади Минина, а также новый асфальт появится на площади Минина.
Кроме того, дорожное полотно планируется обновить на проспекте Гагарина от площади Лядова до улицы Медицинской в Советском районе.
Таким образом, общая площадь ремонта превысит 240 тысяч кв м. По данным объектам формируются дефектные ведомости. Проведение аукциона и заключение контрактов на ремонт дорог планируется до конца года.
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