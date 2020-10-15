Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
29 октября 2020 14:53  [251] Арзамас получит грант за эффективную работу
29 октября 2020 14:18  [70] Названы улицы центра Нижнего Новгорода, где в 2021 году по нацпроекту отремонтируют дороги
29 октября 2020 13:00  [183] Озвучены данные по новым заразившимся коронавирусом нижегородцам
29 октября 2020 12:53  [100] Звание "Заслуженный мастер НХП" получили еще 15 нижегородцев
29 октября 2020 12:40  [187] Проект реконструкции Московского вокзала получит налоговые льготы
29 октября 2020 12:20  [123] Возобновление действия QR-кодов для выхода из дома в Нижегородской области не планируется
29 октября 2020 11:48  [138] Стоимость препаратов от COVID-19 проверили в нижегородских аптеках
29 октября 2020 11:02  [160] "Яндекс.Такси" не смогло оспорить штраф за нарушение в Нижнем Новгороде
29 октября 2020 10:26  [136] Минэкологии и прокуратура заинтересовались свалками мусора в Стригине
29 октября 2020 10:11  [164] Нижегородский ЦСМ Росстандарта завершил испытания уникального аппарата для лечения инсульта и черепно-мозговых травм
Общество

Названы улицы центра Нижнего Новгорода, где в 2021 году по нацпроекту отремонтируют дороги

29 октября 2020 14:18  [70] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Администрация Нижнего Новгорода назвала улицы центра города, где в 2021 году по нацпроекту отремонтируют дороги.

Как пояснили в администрации, речь идет о национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД).

В следующем году заасфальтируют улицу Ковалихинскую от улицы Варварской до улицы Максима Горького, Варварскую от площади Свободы до площади Минина, а также новый асфальт появится на площади Минина.

Кроме того, дорожное полотно планируется обновить на проспекте Гагарина от площади Лядова до улицы Медицинской в Советском районе.

Таким образом, общая площадь ремонта превысит 240 тысяч кв м. По данным объектам формируются дефектные ведомости. Проведение аукциона и заключение контрактов на ремонт дорог планируется до конца года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph