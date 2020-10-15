Ассоциация туроператоров России считает, что отрасль восстановится к марту. Об этом журналистам сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в рамках проведения финала конкурса "Мастера гостеприимства" в Москве.
"На данный момент мы видим достаточно стабильную картину. Нельзя ее назвать стабильно-процветающей. Скорее это тактика сдержанного развития. Совершенно парадоксальным образом российские туроператоры сумели мобилизоваться. Мы считаем, что такое положение на рынке продлиться до марта", - сказала она.
Майя Ломидзе отметила, что отрасли значительно помогла поддержка правительства.
Она добавила, что запрос россиян на отдых "сейчас колоссальный". Если эпидемиологическая и экономическая ситуация в стране не ухудшится, будут достигнуты хорошие показатели, пояснила эксперт.
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