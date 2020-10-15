Кассир микрофинансовой организации Воротынского района самовольно оформила займы на 3,7 млн рублей Бизнес

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Кассир микрофинансовой организации Воротынского района самовольно оформила займы на 3,7 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 30 октября 2020 года.

Судом установлено, что ранее 43-летняя женщина, занимавшая должность инспектора-кассира, оформляла займы без согласия жителей на основе копий их личных документов. Таким образом было оформлено более 150 договоров.

Свою вину она не признала, но пояснила, что заключала фиктивные договоры для повышения размера заработной платы, которая зависит от количества заключенных договоров. Деньги из кассы не похищала.

Суд назначил наказание 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на этот же период, а также частично удовлетворил гражданский иск микрофинансовой организации.

Приговор вступил в законную силу.