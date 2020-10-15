Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Бизнес
30 октября 2020 09:14  [80] Кассир микрофинансовой организации Воротынского района самовольно оформила займы на 3,7 млн рублей
29 октября 2020 15:46  [264] Названы победители конкурса "Инвестпроект года" в Нижегородской области
29 октября 2020 11:39  [196] Агентство Moody’s представило обновленное кредитное мнение с рейтингами НБД-Банка
29 октября 2020 11:27  [180] Банк "Открытие": культурный центр в доме Вахтангова во Владикавказе откроется в 2021 году
29 октября 2020 09:20  [213] Нижегородские компании готовятся к выходу на французский рынок
28 октября 2020 18:09  [729] Нижегородские власти в условиях пандемии готовы усилить контроль над торговлей и транспортом
28 октября 2020 16:57  [387] Банк "Открытие" увеличит штат ИТ-разработчиков на 1000 человек
28 октября 2020 16:24  [254] Банк "Открытие" предлагает новую Opencard ПЛЮС Visa для статусных клиентов
28 октября 2020 10:18  [261] Банк "Открытие" внедрил передовую систему бизнес-планирования и аллокации расходов
27 октября 2020 18:39  [282] Нижегородская ОЭЗ "Кулибин" представлена на крупнейшей выставке "Химия-2020" в Москве
Бизнес

Кассир микрофинансовой организации Воротынского района самовольно оформила займы на 3,7 млн рублей

30 октября 2020 09:14  [80] Бизнес

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Кассир микрофинансовой организации Воротынского района самовольно оформила займы на 3,7 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 30 октября 2020 года.

Судом установлено, что ранее 43-летняя женщина, занимавшая должность инспектора-кассира, оформляла займы без согласия жителей на основе копий их личных документов. Таким образом было оформлено более 150 договоров.

Свою вину она не признала, но пояснила, что заключала фиктивные договоры для повышения размера заработной платы, которая зависит от количества заключенных договоров. Деньги из кассы не похищала.

Суд назначил наказание 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на этот же период, а также частично удовлетворил гражданский иск микрофинансовой организации.

Приговор вступил в законную силу.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph