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Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" уведомил жителей Дзержинска и Кстова о долгах

30 октября 2020 09:43  [261] Общество

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" в рамках информационной кампании "Внимание! Должник!" уведомил порядка 2 тысяч должников за отопление и горячую воду Дзержинска и Кстова о необходимости погасить задолженность. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В официальных письмах должникам сообщили, что вынесены исполнительные документы и они переданы для принудительного взыскания в службу судебных приставов. Теперь помимо суммы долга неплательщик должен оплатить все расходы компании, связанные с подачей документов суд, а также исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы задолженности.

Главная задача неплательщика после получения писем - оперативно погасить задолженность за отопление и горячую воду, чтобы избежать еще более серьезных последствий: ареста имущества и банковских счетов.

В настоящее время в отношении должников за коммунальные услуги действует упрощенная система судопроизводства, когда рассмотрение дела проводится без присутствия сторон. Вынесенный судебный приказ направляется для принудительного взыскания задолженности работодателю должника, в Пенсионный фонд, все кредитные организации, где у неплательщика может быть открыт счет, а также в службу судебных приставов.

"О наличии долга за отопление и горячую воду знает каждый гражданин. Ежемесячно в квитанции ЕРКЦ указывается сумма, неоплаченная за прошлые периоды. Мы проводим большую работу с должниками: напоминаем им о необходимости оплатить задолженность при личном общении и по телефону, а также через средства массовой информации. Если все это не дает результата, то мы оказываемся вынуждены обратиться в суд", - отметил директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

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