Фонтан заработал на Торговой площади Дзержинска Культура и отдых

Фото: администрация Дзержинска

Строительство светодинамического фонтана завершилось на Торговой площади Дзержинска. Об этом сообщили в администрации города 30 октября 2020 года.

В первую очередь глава города Иван Носков проверил работу оборудования в техническом помещении, которое расположено под фонтаном и занимает площадь более 300 кв.м. Оно разделено на несколько рабочих зон, обеспечивающих консервацию фонтана. Процесс внутри технического помещения полностью автоматизирован.

Диаметр фонтанной чаши – 20 метров, она облицована натуральным камнем. Динамику фонтану придают несколько типов струй высотой от 2,5 до 10 метров: "кольцевая", "каскад", "вертикальная пенная" и "комета". Световое сопровождение обеспечивают 86 антивандальных прожекторов.

"Фонтан строился в рамках проекта "Вам решать", то есть мы выполняли пожелания жителей города, которые просили восстановить привычный объект на Торговой площади. Мне было важно проверить техническое состояние оборудования фонтана, его надежность", - отметил Иван Носков.

В ближайшие дни подрядчик закончит укладку брусчатки на прилегающей территории, уберет за собой строительные сооружения и мусор. На Торговой площади будут установлены скамейки, урны, завершатся работы по освещению.

Работы проводились в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" и регионального проекта "Вам решать". Общая сумма контракта на строительство фонтана составила 24,6 млн рублей.



СПРАВКА:

Фонтан был открыт в 1980 году и просуществовал здесь до 2006 года. Дзержинцы неоднократно высказывали пожелания о восстановлении фонтана. Работа по проектированию объекта велась администрацией города с 2015 года. В 2019 году горожане большинством голосов поддержали проект благоустройства площади и проект нового фонтана.